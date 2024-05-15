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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’in direksiyonunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin otomobili Togg’un yeni modeli T10F’i inceledi.

15.05.2024 - 17:46 | | DHA/İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TOBB 80. Genel Kurulu sonrası Togg’un yeni modeli T10F’i inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti. TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu, sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğrafları paylaştı. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’in direksiyonunda

"BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

“Küresel teknoloji markamız Togg’un yeni modeli T10F’i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inceledik. Gururlandık. Yeni modelimiz T10F, Türkiye’de ilk defa TOBB 80. Genel Kurulumuzda sergilendi. Büyük ilgi gördü. Planımız, yeni modelimiz T10F’i 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de, sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşturmak. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; verdiğimiz sözü yerine getirmek adına çıktığımız bu yolda bize güvenen, yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu başarı milletimizin başarısıdır.“

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’in direksiyonunda

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