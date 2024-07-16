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Bakan Uraloğlu açıkladı! TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

16.07.2024 - 23:58 | | AA
Bakan Uraloğlu açıkladı! TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı

Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk." ifadesini kullandı.

 

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