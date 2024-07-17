Zehir tacirlerine Narkoçelik-27 operasyonu: 1 ton 700 kg uyuşturucu madde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik 57 ilde “Narkoçelik-27” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyona 990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar sonucu 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 396 şüpheli ise yakalandı.