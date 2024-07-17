GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Zehir tacirlerine Narkoçelik-27 operasyonu: 1 ton 700 kg uyuşturucu madde yakalandı

Zehir tacirlerine Narkoçelik-27 operasyonu: 1 ton 700 kg uyuşturucu madde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik 57 ilde düzenlenen “Narkoçelik-27” operasyonlarında 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, operasyonlar sonucu 396 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

17.07.2024 - 08:32 |
Zehir tacirlerine Narkoçelik-27 operasyonu: 1 ton 700 kg uyuşturucu madde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik 57 ilde “Narkoçelik-27” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyona 990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar sonucu 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 396 şüpheli ise yakalandı.

GÜNCEL HABERLER

Buse Terim boşanma sonrası ilk kez soruları yanıtladı! “Ertelediğim şeyleri yapıyorum”

Buse Terim boşanma sonrası ilk kez soruları yanıtladı! “Ertelediğim şeyleri yapıyorum”

En düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseliyor! Emekli milyonlara müjde işte yeni maaş hesabı

En düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseliyor! Emekli milyonlara müjde işte yeni maaş hesabı

Bergama'daki orman yangınında 2'nci gün! Söndürme çalışmaları sürüyor

Bergama'daki orman yangınında 2'nci gün! Söndürme çalışmaları sürüyor