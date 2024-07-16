Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı

İlçenin Şenbük Mahallesi Kanlıdere mevkisinde saat 15.20 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopterler ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay’ın Belen ilçesi Şenbük Mahallesi Kanlıdere Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)