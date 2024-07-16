Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı

Yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan arazide başlayıp, ormana sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı ile bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için 1 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 4’ü dozer, 2’si treyler 34 iş makinası ve 110 personelle müdahalesi devam ediyor. Balıkesir İtfaiyesi ekipleri de yangın bölgesine sevk edildi. (DHA)