Kereste fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde

Yenişehir'de Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİ CANBOLAT: ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE GELDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Bölgeye, çevre ilçelerimizden ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden toplam 50 araç yönlendirdik. 30'a yakını alevlere müdahale ediyor. Diğerleri de ulaşmak üzere. Yangının yayılmasını önlüyor arkadaşlar" dedi. Söndürme çalışmalarını yerinde görmek için Yenişehir'e gideceğini söyleyen Vali Demirtaş, ilçe Kaymakamı’nın aynı fabrikada üç gün önce de yangın çıktığını kendisine söylediğini açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZEL: FABRİKANIN ÇEVRESİNDE BİNALAR VAR

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kereste fabrikasındaki yangına havadan müdahale edilmesi için destek istediklerini belirterek, "Fabrikanın çevresinde binalar var. Çevre ilçelerden araçlar istedik. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında saat 17.00’de çıkan yangın, Yenişehir'in yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.