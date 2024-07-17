GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da korkunç olay! İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Malatya'da korkunç olay! İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu.

17.07.2024 - 07:53 | | İHA
Malatya'da korkunç olay! İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Bergama'daki orman yangınında 2'nci gün! Söndürme çalışmaları sürüyor

Bergama'daki orman yangınında 2'nci gün! Söndürme çalışmaları sürüyor

Borsa İstanbul ve altın rekor tazeledi! 'Bu seviyelere dikkat edin' uyarısı yapıldı

Borsa İstanbul ve altın rekor tazeledi! 'Bu seviyelere dikkat edin' uyarısı yapıldı

LGS tercih süreci bugün sona eriyor

LGS tercih süreci bugün sona eriyor