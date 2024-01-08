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Çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenen kadın, satırla yola çıktı

Şanlıurfa’da çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenip, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Fatma D., elinde satırla yola çıktı. Trafik akışının durduğu yolda bağıran kadın, eşinin gelip satırı almasının ardından baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

08.01.2024 - 17:16 | | Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenen kadın, satırla yola çıktı

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde satır olan Fatma D., yolu kesip bağırmaya başladı. Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kimsenin elinden satırı alamadığı ve "Kocam buraya gelsin" diye bağıran kadının bir süre sonra yanına eşi Müslüm D. geldi. Müslüm D.'nin satırı elinden almasının ardından Fatma D., baygınlık geçirdi. Onlarca kişinin meraklı gözlerle izlediği kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrendiği için sinir kriz geçirdiği belirtildi. ​Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenen kadın, satırla yola çıktı