Çıplak kadın görmek orucu bozar mı? (İnternet, gazete) çıplak kadın fotoğrafına bakmak orucu bozar mı?

Ramazan geldi. Oruç ayı Ramazan'da bireyler gözünü haramdan sakındırmalıdır. Çıplak birine bakmaması gerekir. Davranış hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir.

ÇIPLAK KADIN GÖRMEK ORUCU BOZAR MI?

Kuran-ı Kerim'de konuyla ilgili şu ikaz yer almaktadır:

"Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır…” “Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar..."

Peygamber efendimiz bir hadisinde şunu buyurmaktadır:

"Harama bakmak, şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Allah’tan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye, mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki, onun tadını kalbinde hisseder."

Yine Hz. Muhammed, Nice aç tutanlar var ki oruçtan kendilerine açlık ve susuzluk kalmıştır" diyerek çıplak kadın fotoğrafına oruçluyken bakmamak gerektiğini ifade etmiştir.

Normal zamanda olduğu gibi Ramazan'da da bazı konularda hassasiyet gösterilmelidir. Oruçlu insan haramlardan uzak durmalı, haram olan şeylere bakmamalıdır.