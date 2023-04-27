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CHP'nin seçim bürosuna saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıyla ilgili 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

27.04.2023 - 12:23 |
CHP'nin seçim bürosuna saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı

CHP Örnek Mahallesi Seçim Bürosu'na gelen bir grup, sprey boyalarla camlara yazı yazdı. Büronun önünde asılı bulunan parti bayrakları kesildi. Şüpheliler kurusıkı tabanca ile birkaç kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"19 Nisan çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

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