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Chinook helikopterleri Türkiye'ye getirildi! Orman yangÄ±nlarÄ±yla mücadele için kullanÄ±lacak

TÃ¼rkiye'de bu yÄ±lÂ orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadelede kullanÄ±lacak, Boeing imalatÄ± 2 Chinook sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri, kargo uÃ§aÄŸÄ±yla Ã‡orlu AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na getirildi.Â

16.05.2022 - 14:57 | | Mehmet YÄ°RUN/ Ã‡ORLU (TekirdaÄŸ), (DHA)
Chinook helikopterleri Türkiye'ye getirildi! Orman yangÄ±nlarÄ±yla mücadele için kullanÄ±lacak

Bu sezonÂ TÃ¼rkiye'de orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadelede kullanÄ±lacak, Boing imalatÄ± Chinook sÃ¶ndÃ¼rme helikopterleri, CMC Savunma Sanayi A.Åž. tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye getirilmeye baÅŸlandÄ±. 10 adetÂ olmasÄ±Â planlanan helikopterlerden 2'si, Ã‡orlu AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na, Antonov 124 tipi kargo uÃ§aÄŸÄ±yla getirildi. Palleri sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ olarak An-124'ten indirilen, biri Model 234Â diÄŸeri de Model 107 serisi helikopterler, montaj ve testlerinÂ ardÄ±ndan kullanÄ±lacaÄŸÄ±Â noktalara gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek.

Helikopterler, aÄŸÄ±r taÅŸÄ±ma kapasitesi ile ilk olarak geÃ§en yÄ±l kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Boeing imalatÄ±, Chinook serisi aÄŸÄ±r yÃ¼k helikopterlerinden yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme operasyonunda Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bÃ¼yÃ¼k verim almÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡ift motorlu, aÄŸÄ±r tonajlÄ± yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme olarak bilenen,Â dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yÃ¼ksek hÄ±zÄ±yla diÄŸer helikopterlerden ayrÄ±lan Chinook'un, gÃ¶vdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle en zorlu arazi ÅŸartlarÄ±nda da kullanÄ±labildiÄŸiÂ belirtildi.

Ã‡orlu AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na inen 2 helikopterinÂ ardÄ±ndan gÃ¼n iÃ§inde 3 helikopterin daha getirileceÄŸi belirtildi.

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