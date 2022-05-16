Bu sezonÂ TÃ¼rkiye'de orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadelede kullanÄ±lacak, Boing imalatÄ± Chinook sÃ¶ndÃ¼rme helikopterleri, CMC Savunma Sanayi A.Åž. tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye getirilmeye baÅŸlandÄ±. 10 adetÂ olmasÄ±Â planlanan helikopterlerden 2'si, Ã‡orlu AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na, Antonov 124 tipi kargo uÃ§aÄŸÄ±yla getirildi. Palleri sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ olarak An-124'ten indirilen, biri Model 234Â diÄŸeri de Model 107 serisi helikopterler, montaj ve testlerinÂ ardÄ±ndan kullanÄ±lacaÄŸÄ±Â noktalara gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek.

Helikopterler, aÄŸÄ±r taÅŸÄ±ma kapasitesi ile ilk olarak geÃ§en yÄ±l kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Boeing imalatÄ±, Chinook serisi aÄŸÄ±r yÃ¼k helikopterlerinden yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme operasyonunda Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bÃ¼yÃ¼k verim almÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡ift motorlu, aÄŸÄ±r tonajlÄ± yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme olarak bilenen,Â dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yÃ¼ksek hÄ±zÄ±yla diÄŸer helikopterlerden ayrÄ±lan Chinook'un, gÃ¶vdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle en zorlu arazi ÅŸartlarÄ±nda da kullanÄ±labildiÄŸiÂ belirtildi.

Ã‡orlu AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na inen 2 helikopterinÂ ardÄ±ndan gÃ¼n iÃ§inde 3 helikopterin daha getirileceÄŸi belirtildi.