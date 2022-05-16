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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değiştirildi. Yeni logoda, 16 Türk devletini temsilen 16 yıldıza yer verildi.

16.05.2022 - 12:02 |
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti!

Başkanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Ayrıca logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk devletini sembolize etmektedir" denildi.

Savunma Sanayii Başkanlığının logosu değişti

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