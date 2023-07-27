Cezaevi izinlerinde yeni uygulama! 90 bini geri dönmeyecek

Yeni düzenlemeye göre, koronavirüs izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek.

CEZASI 5 YILDAN AZ KALANLAR

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu kapsamda, bugüne kadar 122 bin hükümlü COVID iznine gönderilirken, denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl ve daha az süre kalan 90 bin mahkûm ise cezaevine geri dönmeyecek. 32 bin mahkûm ise salı günü itibarıyla cezaevine teslim olacak ve infazını tamamlamaya devam edecek. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

TEMYİZDEN VAZGEÇİYORLAR

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyen haklarındaki hüküm kesinleşmemiş çok sayıda tutuklu ilginç bir yola başvurdu. Düzenlemenin 31 Temmuz’dan itibaren geçerli olması nedeniyle hakkında verilen hapis cezasını bir üst mahkemeye taşıyan bir çok hükümözlünün, temyiz dilekçelerini geri çekme başvurusunda bulunduğu öğrenildi. AK Parti kurmayları, “Yaptığımız düzenleme 7’nci ayın 31’i itibarıyla kesinleşmemiş kararlar için uygulanamıyor. Hakkında çıkan bir kararı temyiz edenler dilekçe vererek, ‘Ben temyiz dilekçemi geri çekiyorum, beni mahkûm edin. Mahkûm edin, bu düzenlemeden yararlanayım’ diyor” ifadelerini kullandı.