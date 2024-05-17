Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail ile Türkiye açıklaması!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in Türkiye ile arasındaki serbest ticaret anlaşmasını durduracağı yönündeki haberlere de değinerek, "Biz de duyduk haberi. Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını durdurma planları yapıyorlarmış. Olabilir biz kendi kararımızı aldık.

Biz bu kararı alırken bütün değerlendirmeler yapıldı zaten. Bizim Allah'a şükür ihracatımız artmaya devam ediyor yeni pazarlar buluyoruz ihracatçılarımız dünyanın her tarafını tarıyorlar. İsrail, Türkiye'nin bu kararından sonra gerek enflasyon artışı gerekse hızlı bir şekilde mal bulamama gibi ciddi sıkıntılar çekti" diye konuştu.

377 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GELİR ELDE ETMEK"

Bolat konuşmasında 2024 yılı ilk çeyreği ihracat verilerini de paylaşarak, "Hedefimiz ne OVP'de, 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı. Yani 377 milyar dolar döviz geliri elde etmek" diye konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. İhracat verilerini açıklayan Bolat, "Geçtiğimiz sene 255.5 milyar dolarla ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" dedi. Zirveye ayrıca Türkie İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz katıldı.

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"HEDEFİMİZ 377 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GELİRİ ELDE ETMEK"

Bakan Bolat "Küresel ticarete bakalım, 2000-2019 arası küresel ticaret yıllık ortalama yüzde 5.6 büyümüş, iyi bir rakam; ama geçen yıl ne oldu? Yüzde 1.2 küçüldü. Küresel mal ihracatı yüzde 5 küçüldü, hizmet ihracatı yüzde 9 büyüdü ve bu şartlarda, biz geçen sene yüzde 0.65 artışla Cumhuriyet'in en yüksek yılı rekorunu kırdık, 255.4 milyar dolarla" dedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde ihracat verilerinde olumlu bir yükseliş yaşandığının altını çizen Bolat, "Bu yıl ilk 4 ayda yüzde 2,74 ihracatımızın artışı ve 83 milyar dolara geldik. Hedefimiz ne OVP'de (Orta Vadeli Program), 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı. Yani 377 milyar dolar döviz geliri elde etmek. Bu bizim ekonomimizi rahatlatır. Dış ticaret açığı için 106 milyar dolar hedefi vardı OVP'de ama bizim kendi hedefimiz bunu 80 ve altına indirebilmek. İlk 4 ayda bunun işaretlerini görüyoruz. İthalatımızda yüzde 9'a yakın bir küçülme var ve dış ticaret açığımızda da yüzde 30'luk bir azalma var. İlk 4 ayda 13.2 milyar dolar azalttık. Son 10 ayda da dış ticaret açığımızda yaklaşık 29, cari işlemler açığımızda da 26 milyar dolar gerileme sözkonusu oldu. Cari işlemler açığımız Mart itibariyle son 12 ayda 31.2 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı.

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"ABD’DE GAYET İYİ KARŞILANDIK, TÜRKİYE İLE İŞ YAPMAK İÇİN İŞTAHLILAR"

Türkiye-İsrail ilişkilerinin ABD ile olan ticari işbirliklerini etkilemediğinin altını çizen Bolat, "ABD’ye gelince, geçen hafta oradaydık. Şimdi bazılarını korku sarmıştır Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin gergin olması nedeniyle ve ticaretteki uyguladığımız ticaretin durdurulması kararı üzerine. İşte mahvolduk, şu oldu bu oldu. Tam tersine, ABD’de biz çok sıcak karşılandık. Mesela iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yürütüldüğü bir komite var, adı TIFA ticaret ve yatırım komitesi. 7 yıl aradan sonra 3 hafta önce bu komite Ankara’da toplantısını yapt 7 yıl aradan sonra. Geçen hafta Perşembe günü Türk-Amerikan Kongresi ATC, Türk ve Amerikan iş alemini biraraya getiren yıllık toplantı 5 yıl aradan sonra yine Washington DC‘de yapıldı. Türkiye ile iş yapma konusunda hem Amerikan hükümetinde iştah var hem Amerikan iş ve yatırım çevrelerinde o konuda istek var" şeklinde konuştu.

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"ÖNCE 54 GRUPTA BİN 19 ÜRÜNDE İHRACAT DURDURULDU"

Bakan Bolat, İsrail ile ticaretin durdurulmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "7 Ekim olaylarından sonra İsrail’in bölgede vahşi Gazze‘deki masum halka yönelik saldırıları ve onları şehit etmeleri Gazze'nin taş üstünde taş bırakmayacak şekilde altyapısını bozma çabalarını hep birlikte gördük. Biz Türkiye olarak bu konuda son derece tutarlı bir politika izledik. Hadisenin başlangıcından itibaren Cumhurbaşkanımız, Dışişleri bakanımız çatışmaları ve katliam düzeyindeki bu saldırıları engellemek için diplomasi siyasi temas ikili düzeyde uluslararası düzeyde her türlü zorlamaları yaptılar.

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Uluslararası zirvelere öncülük ettiler. İslam İşbirliği Zirvesi Riyad'ta toplandı Kasım ayında. Türk Dünyası Zirve Teşkilatı Körfez İşbirliği teşkilatında gündeme getirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı temas grubuyla bütün dünyayı dolaştılar. Bu sürede İsrail ile ticaretimiz zaten yüzde 30 mertebesinde azaldı ve İsrail’in önce Kuzey Gazze, derken Orta Gazze, daha sonra da 1.5 milyon insanı adeta kıstırdığı ve kuşattığı Refah'a yönelik kuşatmaların bir saldırı ve yeni bir katliam boyutuna geldiğini gördüğümüz andan itibaren ve Türkiye’den giden yardımları engellemeye başladıklarını gördük. Bunu devam ettirdiklerini görünce Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bu konuda değerlendirmeler yapıldı devlet düzeyinde. Önce 54 grupta bin 19 üründe ihracat sadece durduruldu." dedi.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU DÜNYADA VİCDAN SAHİBİ HERKES TARAFINDAN TAKDİR EDİLİYOR"

Bakan Bolat, "Hükümetimiz ticaret noktasında hem oradaki Filistinlilerin ticaretini düşünerek, onlar bizimle 1 milyar dolarlık ticaret yapıyorlar ve İsrailliler üzerinden de aldıklarıyla kendi ifadeleriyle, 2 milyar dolarlık Türkiye ile ticaret yapıyorlardı ama onlara da danışarak Filistin Milli Ekonomi Bakanı hem eskisiyle hem de şu anda yeni göreve gelenle de görüşerek kısmi anlamda bu ticareti durdurmuştu ihracat anlamında. Buna rağmen tezviratlar devam etti yok 'Gemi kalktı gemi gidiyor' gibi mide bulandırıcı bir şekilde istismar tavrı devam etti. Biz de bunların hepsine doğru bilgilerle cevap verdik o dönemde. 2 Mayıs tarihi itibariyle İsrail’in ateşkese yanaşmadığının iyice ortaya çıkması ve karşısında net bir tavır alarak hem ihracatta hem ithalatta İsrail’de ticaretin durdurulması kararı hükümetimiz tarafından alındı.

Ticaret Bakanlığı bu kararın uygulayıcısı. Biz de bunu uygulamaya başladık gümrüklere talimat vererek. Buna rağmen 'Gemi kalktı gidiyor' gibi istismar eden siyasetçiler, medya mensupları görüyoruz. Halbuki Türkiye’nin tutumu dünyada vicdan sahibi herkes tarafından takdir ediliyor. Dünyada bu konuda Türkiye tek. Şu var, 2 Mayıs itibariyle Türkiye'den İsrail'e herhangi ihracat ve ithalat anlamında herhangi bir ticaret yapılmamaktadır. Filistin ile ticaret açıktır ihracat ve ithalat anlamında" dedi.

"İHRACATIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Bolat İsrail'in Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının durduracağı yönündeki haberlere de değinerek, "İsrail ile serbest ticaret anlaşması Mart 1996'da imzalandı. 4 Nisan 1997'de TBMM'de onaylandı. Biz de duyduk haberi. Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını durdurma planları yapıyorlarmış. Olabilir biz kendi kararımızı aldık. Biz bu kararı alırken bütün değerlendirmeler yapıldı zaten. Bizim Allah'a şükür ihracatımız artmaya devam ediyor yeni pazarlar buluyoruz ihracatçılarımız dünyanın her tarafını tarıyorlar. İsrail, Türkiye'nin bu kararından sonra gerek enflasyon artışı gerekse hızlı bir şekilde mal bulamama gibi ciddi sıkıntılar çekti. Türkiye'den bir günde malını hem de ucuza ekonomik fiyata alabiliyordu geçmişte.

Filistinliler de alıyordu o anlamda. Türkiye'nin ciddiyetini kararlılığını görmüş oldular. Bizim için her pazar önemli ama iki stratejimiz öncelikli. Uzak ülkeler stratejisi ikincisi de İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejisi. Körfez ülkelerine yönelik ciddi bir ihracat atağımız var. Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımızda artış var, İngiltere’ye ihracatımızda artış var. Romanya’ya Irak’a Mısır’a Türki Cumhuriyetlere ihracatlarımız da artış var. Cezayir ihracatımızda artış var yani iyi gidiyor. Bu anlamda bizim için 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz geçerliliğini korumaktadır. Hedeflerimizde revizyon yapmadık." şeklinde konuştu.