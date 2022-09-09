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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yapan 'Phoenix Dawn' isimli dökme yük gemisi yedeklenerek güvenli bölgeye demirletildi.

09.09.2022 - 22:54 | | İHA
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na seyir halinde olan, 194 metre boyundaki Panama bayraklı 'Phoenix Dawn' isimli dökme yük gemisi Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait, 'Kurtarma-3've 'Kurtarma-15' römorkörleri sevk edildi.

Boş olduğu belirlenen dökme yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi.

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