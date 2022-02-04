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Büyükçekmece'de gizemli kazı! Ceset bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu.

04.02.2022 - 17:45 | | Ali TINBEK - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
Büyükçekmece'de gizemli kazı! Ceset bulundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı.

Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı bekleniyor.

İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek.

Büyükçekmecede gizemli kazı Ceset bulundu

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