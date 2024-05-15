Deniz Kuvetleri Tatbikatı'nda yerli silah sistemleri dikkat çekiyor!

Deniz Kuvvetleri ve bağlı komutanlıkların, harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurları arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanan Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı, 7-18 Mayıs arasında Marmaris Aksaz'da gerçekleştiriliyor. Dost ve müttefik ülke temsilcilerinin katılım sağladığı Seçkin Gözlemci Günü'nde, yerli platformlar ve sistemler ön planda yer aldı.

'YERLİ İMKANLARI AZAMİ ORANDA KULLANIYORUZ'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı'nda kullanılan yerli ürünlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Görgün, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak temel amacımız; güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamaktır. Başkanlık olarak yürüttüğümüz tüm projelerimizde yerli ve milli imkan ile kabiliyetleri azami oranda kullanmaktayız.

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Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından düzenlenen Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır.

Bu vesileyle tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kıymetli personeli ile savunma sanayinde takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden ve bir üst aşamaya geçmemize vesile olan ülkemiz savunma sanayi ekosisteminde yer alan ana yüklenicilerimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TATBİKATTA KULLANILAN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ

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Öte yandan; Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı'nda kullanılan yerli savunma sanayii ürünleri şu şekilde: "İnsansız hava araçları Anka, Bayraktar TB2, ada sınıfı korvetler TCG Anadolu, TCG İstanbul, zırhlı personel taşıcıyıcıları Vuran, Cobra-II, uzaktan kumandalı kule Çaka, akıllı mühimmatlar MAM-L, MAM-T, güdümlü füzeler Temren/Lumtas, Albatros-S, insansız deniz aracı Marlin, silahlı insansız hava aracı Aksungur, Mekanize çıkarma aracı, lazer güdümlü füze Cirit, güdümlü mermi simülatörü Pelikan, elektronik harp sitemleri, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), gemisavar füzesi Atmaca ve Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT)" dedi.