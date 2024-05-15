Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı sonrası muhalefet partisi liderinden açıklama!

Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı ve ana muhalefet partisi Progressive Slovakia lideri Michal Simecka, Başbakan Robert Fico’ya yönelik silahlı saldırı sonrası basın açıklaması yaptı.

"ŞOK OLDUM VE DEHŞETE KAPILDIM"

Simecka, yaptığı açıklamada, “Başbakan Robert Fico'nun Handlova'da vurulması karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım. Tüm şiddet olaylarını kesin bir dille ve şiddetle kınıyoruz. Başbakan Fico'nun iyi olmasını ve bu korkunç eylemin en kısa zamanda aydınlatılmasını ümit ediyoruz” dedi.

Fico, Handlova’da düzenlenen hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Slovakya medyası, Fico’nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

FİALA: ŞOK EDİCİ

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fico’ya düzenlenen saldırının şok edici olduğunu belirterek, “Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulduğu haberi şok edici. Başbakan'a en kısa zamanda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddete müsamaha gösterilmemeli ve toplumda yeri olmamalıdır” ifadelerini kullandı.