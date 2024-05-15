Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu açıklandı! Hayati tehlikesi devam ediyor..

Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, Fico'nun sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun sosyal medya platformu Facebook resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “R. Fico bugün suikasta uğradı. Birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi bulunuyor. Şu anda helikopterle Banska Bystrica'ya naklediliyor çünkü Bratislava'ya (başkent) ulaşması acil müdahale gereği çok uzun sürecek. Önümüzdeki birkaç saatte durumu netleşecek” ifadeleri kullanıldı.