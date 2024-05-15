Candan kardeşler iddianamesinde şok detaylar!

DARP ETMEK İÇİN ŞİFRE; “DEKOR YAPMAK”
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan bir sanık da örgüte dair tüm bilinmeyenleri ifadesinde anlattı. İfadesinde, “Bu örgüte giriş vardır ancak çıkış yoktur” diyen sanık, “Alt kademedeki örgüt üyesi ayrılmak istediğinde sahip olduğu sırlar sebebiyle ayrılamaz ya da itaatsizlik yapamaz. Bu noktada ayrılmak isteyene ya da itaatsizlik yapana örgüt içerisinde, ‘Dekor Yapma’ olarak tabir edilen darp etme ve yaralama şeklinde zorlamalar yapılır. Dekor yapma işleminde tüm eylemler videoya çekilir. Çekilen video tüm üyelere gönderilir” dedi.
“BAHAR CANDAN’A DA DEKOR YAPILDI”
Kendisin de bu uygulamaya maruz kaldığını söyleyen sanık, “Benim dışımda Bahar Candan’a da ‘Dekor’ yapıldığını duydum. Geçmiş haberlere bakarsanız, ‘Bahar Candan darp edildi’ şeklinde arama yaparsanız yüzünün sağ tarafında darp izini görürsünüz. Bu olay basına, ‘Bahar Candan erkek arkadaşı tarafından darp edildi’ şeklinde servis edildi. Bu haber yalandır. Bu olayda aslında Onur Apaydın Bahar Candan’ı darp etmiştir” dedi.