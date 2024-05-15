Candan kardeşler iddianamesinde şok detaylar!

ÖRGÜTTEN AYRILMAK İSTEDİ CEZA OLARAK ELİNDEN VURULDU

Hazırlanan iddianamede örgüt hiyerarşisinin korunması için örgüte itaatsizlik yapanların cezalandırıldığı da anlatıldı. A.F.M’nin örgütten ayrılmak istediğinin öğrenilmesi üzerine darp edildiği ve elinden silahla vurulduğu anlatılan iddianamede, “Yapılan cezalandırma işlemini gösterir fotoğraf ve videoların emsal oluşturması için örgüt üyelerine gösterildiği..” denildi. Öte yandan elinden vurulan A.F.M’nin tedavisini yapan ve suçu bildirmeyen hemşireye de dava açıldı.



“BAHAR CANDAN ONUR’DAN ALDIĞI PARAYI ÇEVREYE SAÇIYORDU”



Müştekilerden S.D, verdiği ifadede iş amacıyla örgüt üyeleriyle tanıştığını ve birkaç kez görüştüklerini anlattı. Onur Apaydın’dan ‘Kaan’ olarak bahsedildiğini anlatan S.D, Bahar ve Nihal Candan’ın da bazı toplantılara katıldığını anlattı. Özellikle Bahar Candan’ın Onur Apaydın ile çok yakın olduğunu anlatan S.D, “Yapılan özel görüşmelerde Bahar Candan Onur ile birlikte kalıyordu. Ayrıca toplantı sırasında Bahar ve Onur’un özel olarak gruptan ayrılıp görüştüğünü de gördüm. Bir yemek sonrası grup olarak kulübe gidilecekti. Alkollü olduğum için gitmek istemedim. Onur bana, ‘yanımızda iki polis var. Çevirmeye takılmayız’ dedi. Gittiğimiz gece kulübünde Bahar Candan Onur’dan aldığı paraları çevreye saçıyordu” dedi.