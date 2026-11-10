Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBurdur’daki 2 bin yıllık Medusa mozaiği kış korumasında!
HaberlerGündem Haberleri Burdur’daki 2 bin yıllık Medusa mozaiği kış korumasında!

Burdur’daki 2 bin yıllık Medusa mozaiği kış korumasında!

10.11.2026 - 12:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Burdur’daki 2 bin yıllık Medusa mozaiği kış korumasında!

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yer alan Kibyra Antik Kenti’ndeki dünyanın nadir antik eserlerinden biri olarak gösterilen yaklaşık 2 bin yıllık Medusa mozaiği ile anıtsal çeşmedeki kaynak suyu, kış mevsiminin olumsuz iklim şartlarından korunması amacıyla geçici olarak kapatıldı. Uzman restoratörler tarafından koruma altına alınan tarihi eserler ve çeşme suyu, 2027 yılı Nisan ayında yeniden ziyarete açılacak.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Medusa mozaiği ve anıtsal çeşmedeki kaynak suyu, kış mevsiminin olumsuz iklim şartlarından korunması amacıyla kapatıldı.

İLGİLİ HABER

Diyarbakır Çüngüş'te kış mesaisi başladı! Dalından toplanıp ateşte kavruluyor, çevre illerden talep yağıyor!
Diyarbakır Çüngüş'te kış mesaisi başladı! Dalından toplanıp ateşte kavruluyor, çevre illerden talep yağıyor!

Kent merkezine 108 kilometre uzaklıktaki antik kentte yer alan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında gösterilen Medusa mozaiği, "Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermer parçalarından oluşuyor.

İLGİLİ HABER

Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!
Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!

Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro işlevi gören odeonun orkestra bölümünde bulunan mozaik, kış aylarının başlamasıyla uzman restoratörler tarafından koruma altına alındı.

İLGİLİ HABER

A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor
A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Yuvarlak planlı anıtsal çeşmedeki (Tholos Nymphaion) kaynak suyu da iklim şartları nedeniyle kapatıldı.

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İLGİLİ HABER

Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!
Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

"Kibyra Olympeion Odeionu orkestra zeminini kaplayan opus sectile Medusa mozaiği ve Odeion Stoası zemin döşemesi opus tessellatum mozaiğin üzeri ile Tholos Nymphaion yapısında akıtılan kaynak suyu, eserlerin iklim şartlarından korunması amacıyla kapatılmıştır. Mozaikler ve orijinal kaynağından getirilen su, 2027 yılı Nisan ayında tekrar açılacaktır."

 

 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Kahramanmaraş artık bu sektörde 'varım' diyor! 7 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ çıkıyor! 6 milyon zeytin ağacıyla bölgede hasat başladı
#Gündem

Kahramanmaraş artık bu sektörde 'varım' diyor! 7 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ çıkıyor! 6 milyon zeytin ağacıyla bölgede hasat başladı

Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis
#Gündem

Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

Avukatlığı bıraktı, üretici oldu! Kurduğu çiftlikle kazancını katladı
#Gündem

Avukatlığı bıraktı, üretici oldu! Kurduğu çiftlikle kazancını katladı