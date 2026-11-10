Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Reyhanlı ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara kesintisiz su ulaştırmak amacıyla başlattığı dev projede çalışmalarını sürdürüyor. HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen Cilvegözü-Reyhanlı İsale Hattı Projesi ile eskiyen hatlar yenilenerek ilçenin su iletim kapasitesi artırılıyor.
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HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından Cilvegözü-Reyhanlı İsale Hattı Projesi kapsamında eskiyen ve yetersiz kalan su hatları yenileniyor.
Çalışmalarla ilçenin içme suyu iletim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında 6 buçuk kilometre uzunluğunda ve 450 milimetre çapında polietilen boru döşeniyor. Yeni hatla birlikte su kayıp ve kaçaklarının azaltılması amaçlanıyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından sisteme entegre edilecek yeni su kaynağıyla Reyhanlı’nın doğu köylerine ve merkez mahallelerine saniyede 100 litre içme suyu ulaştırılması planlanıyor.
HBB, yatırımla ilçede yaşanan su yetersizliğinin giderilmesini ve vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz içme suyu sağlanmasını hedefliyor.