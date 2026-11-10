Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!
HaberlerGündem Haberleri Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!

Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!

10.11.2026 - 09:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Reyhanlı ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara kesintisiz su ulaştırmak amacıyla başlattığı dev projede çalışmalarını sürdürüyor. HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen Cilvegözü-Reyhanlı İsale Hattı Projesi ile eskiyen hatlar yenilenerek ilçenin su iletim kapasitesi artırılıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından Cilvegözü-Reyhanlı İsale Hattı Projesi kapsamında eskiyen ve yetersiz kalan su hatları yenileniyor.

2Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!

Çalışmalarla ilçenin içme suyu iletim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

3Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!

Proje kapsamında 6 buçuk kilometre uzunluğunda ve 450 milimetre çapında polietilen boru döşeniyor. Yeni hatla birlikte su kayıp ve kaçaklarının azaltılması amaçlanıyor.

4Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sisteme entegre edilecek yeni su kaynağıyla Reyhanlı’nın doğu köylerine ve merkez mahallelerine saniyede 100 litre içme suyu ulaştırılması planlanıyor.

5Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!

HBB, yatırımla ilçede yaşanan su yetersizliğinin giderilmesini ve vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz içme suyu sağlanmasını hedefliyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi