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Kitap verdiler, fidan aldılar! Şanlıurfa’da çocuklardan örnek proje

10.11.2026 - 12:48Güncellenme Tarihi:
Kitap verdiler, fidan aldılar! Şanlıurfa’da çocuklardan örnek proje

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Kitapla Güçlen, Doğayla Büyü Projesi", çocukların eğitimine katkı sunarken çevre bilincini de güçlendiriyor. "Bir Kitap, Bir Fidan, Güçlü Bir Gelecek" sloganıyla yürütülen projenin ilk programı, Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda gerçekleştirildi.

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