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GündemBatman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!
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Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

09.11.2026 - 10:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Boğazkapı köyü yaylalarında, geleneksel yöntemlerle arıcılık yapan Uçar ailesi, yılın ilk karakovan balı hasadına başladı. Bölgenin zengin florasında yer alan geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların hiçbir insan müdahalesi olmadan ürettiği, şifa deposu olarak bilinen karakovan balı hem lezzeti hem de yüksek kalitesiyle dikkat çekiyor.

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1Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

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Batman'ın Sason ilçesinde, yaylalarda geleneksel yöntemlerle yetiştirilen arıların ürettiği karakovan balında 2026 yılının ilk hasadı başladı. Dünyanın en kaliteli ballarından birini üretmeyi hedefleyen Uçar ailesi, bölgenin eşsiz florasından elde edilen balı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

2Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

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Sason ilçesi Boğazkapı köyünün yaylalarında, tezek ve toprak karışımından yapılan geleneksel karakovanlarda arıcılık yapan Uçar ailesi, yılın ilk bal hasadına başladı. Sason'un doğal bitki örtüsünde yetişen bölgeye özgü çiçekler, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği bal, hiçbir dış müdahalede bulunulmadan geleneksel yöntemlerle elde ediliyor. İlkbaharda kovanlara bırakılan arılar, sezon boyunca doğal ortamlarında bal üretirken, havaların soğumaya başladığı kasım ayında kovanlar açılarak hasat gerçekleştiriliyor.

3Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

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Özellikle şifa niyetiyle tercih edildiği belirtilen Sason karakovan balı, yüksek değeriyle de dikkat çekiyor.

4Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

Daha önce düzenlenen bal festivalinde balın kilogramı 400 bin TL gibi rekor bir fiyattan alıcı bulmuştu.

5Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

Karakovan balı üreticisi Özgür Uçar, amaçlarının Sason'un doğal zenginliklerini kullanarak dünyanın en kaliteli ballarından birini üretmek olduğunu söyledi. Uçar, şöyle konuştu:

"Sason'da bal hasadına başladık. Tüm imkanlarımızı kullanarak dünyanın en kaliteli balını üretmeyi hedefliyoruz. Bu yaylada elde ettiğimiz bal, tamamen bu bölgeye özgü çiçek türleri, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği bir baldır. Balımız hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan üretiliyor. İlkbaharda kovanlara bıraktığımız arılara sezon boyunca müdahale etmiyoruz. Kasım ayında yeniden yaylaya gelerek kovanlarımızı açıyor ve balımızı hasat ediyoruz. Bu ürünle başta ilimiz olmak üzere ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızda devletimizin desteğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

6Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

Özcan Uçar ise Sason karakovan balının uluslararası alanda da tanınmasını istediklerini ifade ederek, "Sason karakovan balı, dünyada da kendine yer edinmiş ve önemli dereceler elde etmiş bir baldır. Bizim buradaki hedefimiz, karakovanlardan elde ettiğimiz bal sayesinde tüketicilere en kaliteli balı ulaştırmak. Bu bal aracılığıyla ülkemizin balını bütün dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

7Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

Uçar ailesi, geleneksel üretim yöntemlerini koruyarak Sason'un doğal zenginliklerinden elde edilen karakovan balını daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve bölgenin arıcılık potansiyelini uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor.

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