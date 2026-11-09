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GündemA101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor
HaberlerGündem Haberleri A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

09.11.2026 - 13:12Güncellenme Tarihi:

Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği A101 12 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu resmi olarak duyuruldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ev ekonomisine katkı sağlayacak yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, züccaciyeden ev tekstiline ve temel gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan "Aldın Aldın" afiş detayları netleşti.

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1A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği A101 12 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu resmi olarak duyuruldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ev ekonomisine katkı sağlayacak yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, züccaciyeden ev tekstiline ve temel gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Aldın Aldın afiş detayları netleşti.

2A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Fıstık Ezmesi 155 TL

Labne 3x180g 195 TL

Laktozsuz Kefir 250 ml 59,50 TL

Tam Buğday Unlu 6'lı Lavaş 119,50 TL

Domates Salçası 830g 69,50 TL

Salamura Tuz 3 kg 65 TL

3A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Riviera Zeytinyağı 2L 495 TL

Sarı & Mavi Güç Sprey Temizleyici 650 ml + 650 ml - 129,50 TL

Baldo Pirinç 2KG 229 TL

Konsantre Yumuşatıcı 85 TL

Demlik Poşet Çay 100'lü 150 TL

Teneke Türk Kahvesi 185 TL

4A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Toz Deterjan 9KG 399 TL

Çaykur Tiryaki Çayı 5KG 1.699 TL

Kırmızı Mercimek 1KG 109,50 TL

Mısırözü Yağı 4L 429 TL

Su 12x330 ML 110 TL

Diş Macunu 50 ml 99,50 TL

5A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL

Bluetooth Klavye ve Mouse Seti 439 TL

Akıllı Saat 1.299 TL

Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu 559 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 449 TL

55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 21.999 TL

6A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

9 KG Çamaşır Makinesi 28.599 TL

Kurutma Makinesi 19.499 TL

Buzdolabı 31.999 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

7A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Aroma Difüzör 529 TL

Şarjlı Tiftik Temizleyici 399 TL

LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 199,50 TL

2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.999 TL

Şarjlı Duruş Düzeltici 359 TL

Ayak Masaj Aleti 1.299 TL

Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL

Dijital Baskül 399 TL

Multi Blender Set 2.499 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

8A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL

VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

9A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL

Kızartma Tenceresi 489 TL

Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

4 Parça Matcha Yapma Seti 849 TL

Tuz Biber Öğütücü 189,50 TL

Metal Sosluk Tava 369 TL

Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL

Silikon Hazırlık Seti 3'lü 149,50 TL

Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı 29,50 TL

10A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Uzaktan Kumandalı Stunt Car 749 TL

Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL

Aktiviteli Oyun Halısı 349 TL

Chelsea Barbie Denizkızı Mavi Saçlı Bebek 289 TL

Oyuncak Projeksiyon El Feneri 79,50 TL

Peluş Küpler 269 TL

DC Mini Figürler 79,50 TL

11A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Telsiz Seti 2'li 1.299 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL

Stantlı Çelik Kupa Seti 699 TL

Profesyonel Dürbün 1.499 TL

Halat 369 TL

Asılabilir Büyük Boy Lamba 299 TL

12A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL

Yüz Havlusu 109,50 TL

Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL

Pötikare Masa Örtüsü 179,50 TL

13A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL

Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL

Dönebilen Raflı Organizer 249 TL

Kapaklı Hasır Organizer 299 TL

3 Çekmeceli Organizer 149,50 TL

Kalorifer Kurutmalık 199,50 TL

14A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

+1 Yaş Sığırlı Kedi Maması 1,4KG 329,50 TL

Şarjlı Hareketli Top Kedi Oyuncağı 229 TL

Şarjlı Otomatik Evcil Hayvan Oyuncağı 219 TL

Akıllı Dönen Top 279 TL

Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL

15A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

Pötibör Bisküvi 4x175g 75 TL

Bar Çikolata Yer Fıstıklı 40g 19,50 TL

Bar Kuruyemiş 20g 34,50 TL

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