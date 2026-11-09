A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor
Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği A101 12 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu resmi olarak duyuruldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ev ekonomisine katkı sağlayacak yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, züccaciyeden ev tekstiline ve temel gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan "Aldın Aldın" afiş detayları netleşti.
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Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği A101 12 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu resmi olarak duyuruldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ev ekonomisine katkı sağlayacak yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, züccaciyeden ev tekstiline ve temel gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Aldın Aldın afiş detayları netleşti.
Fıstık Ezmesi 155 TL
Labne 3x180g 195 TL
Laktozsuz Kefir 250 ml 59,50 TL
Tam Buğday Unlu 6'lı Lavaş 119,50 TL
Domates Salçası 830g 69,50 TL
Salamura Tuz 3 kg 65 TL
Riviera Zeytinyağı 2L 495 TL
Sarı & Mavi Güç Sprey Temizleyici 650 ml + 650 ml - 129,50 TL
Baldo Pirinç 2KG 229 TL
Konsantre Yumuşatıcı 85 TL
Demlik Poşet Çay 100'lü 150 TL
Teneke Türk Kahvesi 185 TL
Toz Deterjan 9KG 399 TL
Çaykur Tiryaki Çayı 5KG 1.699 TL
Kırmızı Mercimek 1KG 109,50 TL
Mısırözü Yağı 4L 429 TL
Su 12x330 ML 110 TL
Diş Macunu 50 ml 99,50 TL
70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL
Bluetooth Klavye ve Mouse Seti 439 TL
Akıllı Saat 1.299 TL
Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu 559 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 449 TL
55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 21.999 TL
9 KG Çamaşır Makinesi 28.599 TL
Kurutma Makinesi 19.499 TL
Buzdolabı 31.999 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Aroma Difüzör 529 TL
Şarjlı Tiftik Temizleyici 399 TL
LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 199,50 TL
2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.999 TL
Şarjlı Duruş Düzeltici 359 TL
Ayak Masaj Aleti 1.299 TL
Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL
Dijital Baskül 399 TL
Multi Blender Set 2.499 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL
Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL
VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL
VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL
VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL
Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL
Kızartma Tenceresi 489 TL
Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL
4 Parça Matcha Yapma Seti 849 TL
Tuz Biber Öğütücü 189,50 TL
Metal Sosluk Tava 369 TL
Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL
Silikon Hazırlık Seti 3'lü 149,50 TL
Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı 29,50 TL
Uzaktan Kumandalı Stunt Car 749 TL
Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL
Aktiviteli Oyun Halısı 349 TL
Chelsea Barbie Denizkızı Mavi Saçlı Bebek 289 TL
Oyuncak Projeksiyon El Feneri 79,50 TL
Peluş Küpler 269 TL
DC Mini Figürler 79,50 TL
Telsiz Seti 2'li 1.299 TL
Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL
Stantlı Çelik Kupa Seti 699 TL
Profesyonel Dürbün 1.499 TL
Halat 369 TL
Asılabilir Büyük Boy Lamba 299 TL
Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL
Yüz Havlusu 109,50 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL
Pötikare Masa Örtüsü 179,50 TL
4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL
2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL
Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL
Dönebilen Raflı Organizer 249 TL
Kapaklı Hasır Organizer 299 TL
3 Çekmeceli Organizer 149,50 TL
Kalorifer Kurutmalık 199,50 TL
+1 Yaş Sığırlı Kedi Maması 1,4KG 329,50 TL
Şarjlı Hareketli Top Kedi Oyuncağı 229 TL
Şarjlı Otomatik Evcil Hayvan Oyuncağı 219 TL
Akıllı Dönen Top 279 TL
Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL
Pötibör Bisküvi 4x175g 75 TL
Bar Çikolata Yer Fıstıklı 40g 19,50 TL
Bar Kuruyemiş 20g 34,50 TL