A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

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Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği A101 12 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu resmi olarak duyuruldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ev ekonomisine katkı sağlayacak yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, züccaciyeden ev tekstiline ve temel gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Aldın Aldın afiş detayları netleşti.