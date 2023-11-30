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Bodrum'da merak uyandıran beyaz köpüğün nedeni belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün 3 caddede görülen kimyasal köpüğün, bir kargo firmasına ait kamyonetteki bidonların yola düşmesiyle dökülen deterjandan kaynaklandığı belirlendi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

30.11.2023 - 14:53 | | Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)
Bodrum'da merak uyandıran beyaz köpüğün nedeni belli oldu

Bitez Mahallesi Gavaklı, Kanuni Sultan Süleyman ve Şehit Barış Akay caddelerinde 28 Kasım saat 14.00 sıralarında sulu olduğu gözlenen, beyaz köpük caddeye aktı.

Bodrumda merak uyandıran beyaz köpüğün nedeni belli oldu

Nereden ve nasıl geldiği belirlenemeyen beyaz köpük, sürücülere ve vatandaşlara hem zor anlar yaşattı hem de merak uyandırdı.

Bodrumda merak uyandıran beyaz köpüğün nedeni belli oldu

Belediye ekiplerince yoldaki köpük temizlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Bodrumda merak uyandıran beyaz köpüğün nedeni belli oldu

Kimyasal köpüğün, bir kargo firmasına ait kamyonetteki bidonların yola düşmesiyle dökülen deterjandan kaynaklandığı belirlendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Bodrumda merak uyandıran beyaz köpüğün nedeni belli oldu

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