Konya'da Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığın cezaları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onandı
6 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (29) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik'e yerel mahkeme tarafından verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da onandı. Dosya nihai kararı verecek olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.
Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)
• 23 Temmuz 2024 - 19:47 • Son Güncelleme:
Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)
• 23 Temmuz 2024 - 19:47 • Son Güncelleme: