GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kadir Temiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

23.07.2024 - 19:18 | | Baran AKKAYA-Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

Olay, saat 15.50 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 126. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokağa aracını park etmek isteyen bir kişi Kadir Temiş’in aracına sürttü. Olayı gören Kadir Temiş ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobilde bulunan iki kişi ile Temiş arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaralanan Temiş yere yığılırken, iki kişi Temiş'in dükkanına da silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda poli ve sağlık ekibi sevk edilirken, iki kişi olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Temiş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Temiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 23 adet kovan bulundu. Kaçan iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÜNCEL HABERLER

Irak "yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanma kararı aldı

Irak "yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanma kararı aldı

ABD Gizli Servisi Direktörü istifa etti! Trump: Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı

ABD Gizli Servisi Direktörü istifa etti! Trump: Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto Nairobi'de protesto edildi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto Nairobi'de protesto edildi