AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sokak köpekleri düzenlemesi açıklaması: Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlıktır

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; Bütün Avrupa'daki seçimleri değerlendiren bir sunum yapıldı. Avrupa özelinde baktığımızda aşırı sağın yükselişinin bir bakıma balansının bozulmasını yakından takip ettiğimizi söylemek isterim. Demokrasinin dünyanın her tarafında güçlü olmasını savunduğumuz gibi Avrupa'da da güçlü olmasını ifade ediyoruz. Bu bakımdan çeşitli partilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile ilgili çifte standartta, Gazze'de aşırı sağcıların Müslümanlara yönelik pasifizmde görüyoruz. Aşırı sağın yükselişi gibi bir durum ortaya çıkıyor.

Birinci meselemiz Gazze'dir. Gazze'de İsrail'in güvenli bölge olarak nitelendirdiği yerlere bile saldırı söz konusu. Maalesef İsrail aynı vahşeti sürdürmeye devam ediyor. Gelinen noktada İsrail'in güvenliğini sağlama değil, tam tersine bütün bölgeyi tehlikeye atan soykırımcı bir saldırı olduğu ortaya çıkmıştır.

NETANYAHU'NUN ABD KONGRESİ'NDE YAPACAĞI KONUŞMA

Bu konuşmanın gerçekleşmesi başlı başına bir ahlaki problemdir. Bunun yanı sıra ona verilen her destek, yapılan her alkış insanlık değerlerini ayaklar altına almak olduğu nettir.

Haberin Devamı

DENDİAS'IN SKANDAL AÇIKLAMALARI

Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir. Yunan bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Ekonomik programın işleyişi olarak siyaset kurumu olarak yakından takip ediyoruz. Gelecek aylarda enflasyonist baskıların azalacağı yönündeki tespitler programın doğru işlediğinin göstergesidir. Programın hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin asgari ücretlimizin yanında bulunma yaklaşımımız OVP'nin ilerlemesine bağlı olarak gündemimizdeki en başlı yerini korumaya devam edecektir.

'ÖTANAZİ' KELİMESİ NEDEN YASADAN ÇIKARILDI?

Haberin Devamı

Burada esas mesele, ortada bir problem yok da biz onunla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Bir hanımefendiye sokak köpeği saldırısı oldu. Arzu ettiğimiz şey bunları sokaklarımızda görmemek. Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlıktır.

Sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü eylem planı var. En sonunda herhangi bir hastalık yayma ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili bir düzenleme bu. Biz burada net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokakta saldırılara uğratılmasına karşı olunmalı. Bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz gibi kabullenmeyin. Bizim siyasetimizin gerisindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, merhamet şeklindedir.