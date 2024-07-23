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Son meteoroloji raporu yayınlandı 15 şehir için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı

Aşırı sıcaklara sağanak yağış arası verilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• 23 Temmuz 2024 - 18:46 • Son Güncelleme:
• 23 Temmuz 2024 - 18:46 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4SAĞANAK TEKİRDAĞDA ETKİLİ OLDU EDİRNE İÇİN UYARI GELDİ

SAĞANAK TEKİRDAĞ'DA ETKİLİ OLDU EDİRNE İÇİN UYARI GELDİ

Tekirdağ, öğleden sonra gök gürültülü sağanak başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Sağanakla etkili olan kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazarda esnaf, tezgahını rüzgardan korumak için çaba harcadı.

5EDİRNENİN GÜNEYİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

EDİRNE'NİN GÜNEYİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Edirne'nin Enez, İpsala ve Keşan ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 25°C, 33°CParçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 33°CParçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C, 39°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 37°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 28°C, 38°CAz bulutlu ve açık

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 28°C, 35°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 28°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 26°C, 33°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 22°C, 35°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 18°C, 34°CParçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°CParçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 32°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C, 29°CParçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 29°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 33°CParçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 28°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°CParçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 26°CParçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°CParçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 29°CParçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 38°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 31°C, 41°CAz bulutlu ve açık