Son meteoroloji raporu yayınlandı 15 şehir için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı
Aşırı sıcaklara sağanak yağış arası verilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 23 Temmuz 2024 - 18:46 • Son Güncelleme:
• 23 Temmuz 2024 - 18:46 • Son Güncelleme:
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