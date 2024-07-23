Türkiye'nin güncel deprem haritası 2025 yılı sonunda hazır: 6 Şubat depreminin merkez üssünde tespit edildi! Yeni fay hattını uzman isimler duyurdu
"Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nı güncelleme çalışmaları kapsamında Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu kuruldu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, proje kapsamında Narlı fayı üzerinde başlattıkları çalışmada şu ana kadar 2 hendek açtıklarını belirterek "Depremle birlikte fayın hareketinin nasıl olduğunu görebiliyoruz. Bu harekete baktığımızda buradaki hareketin Narlı fayının hareketiyle çok fazla uyuşmadığını saptamış durumdayız. Yani farklı bir fay türü niteliğinde bir hareket gerçekleşmiş burada." dedi.
AA
• 23 Temmuz 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Temmuz 2024 - 16:36 • Son Güncelleme: