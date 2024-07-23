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Eşkişehir'de vatandaşlar eski otogardaki iş makinelerini ilgiyle seyrediyor

Eskişehir'de eski otogar olarak bilinen alanda çalışmaları devam eden iş makinelerini ilgiyle seyreden vatandaşlar görenleri gülümsetti.

23.07.2024 - 15:52 | | İHA
Eşkişehir'de vatandaşlar eski otogardaki iş makinelerini ilgiyle seyrediyor

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş mahallesi Yunusemre caddesi üzerinde yer alan eski otogarda çalışmalar devam ediyor. Şantiye alanındaki iş makineleri bölgedeki faaliyetlerini sürdürürken, çevredeki vatandaşlar tarafından da merakla ve ilgiyle seyrediliyor. Halk arasında 'Milli spor' olarak değerlendirilen iş makinesi izleme aktivitesini kendileri için belli bir noktada açık bırakılan bariyerlerin üzerinden bakarak gerçekleştiren vatandaşlar, görenlerin de gülümsemesine neden oluyor.

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