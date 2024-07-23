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Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet viral oldu!

Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet, paylaşıldığı sosyal medyada gündem oldu.

23.07.2024 - 15:46 |
Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet viral oldu!

Bafra Altınkaya Barajı mevkisinde tepede bulunan etrafı açık tuvalet, Murat Somuncu tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. İlginç tuvalet, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Görenleri şaşkına çeviren tuvaletin neden buraya yapıldığı merak konusu oldu.

BU DA BARAJ MANZARALI TUVALET!

Yöre sakinleri, tuvaletin burada bulunan çeşmenin yakınına yapıldığı, inşaatın yarım kaldığı, hiç kullanılmadığı ve kaldırılacağı bilgisini verdi.

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