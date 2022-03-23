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Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme

Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, savcılığın talebiyle imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

23.03.2022 - 19:56 | | Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)
Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde savcılığın talebi üzerine inceleme başlatıldı. İçerideki bilgisayar kayıtları, evrak ve çeşitli belgeler incelenmek üzere toplandı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır" denildi.

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    Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme

    Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme

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