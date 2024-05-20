Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem!
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 4,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.
20.05.2024 - 15:42 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olarak açıklandı.
Sarsıntı 4,55 kilometre derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-20
Saat:12:28:21 TSİ
Enlem:38.46083 N
Boylam:39.25917 E
Derinlik:4.55 km
Detay:https://t.co/Uww3KmbCPH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi