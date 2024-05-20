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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 4,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

20.05.2024 - 15:42 |
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olarak açıklandı.

Sarsıntı 4,55 kilometre derinlikte yaşandı.

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