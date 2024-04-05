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Bayram temizliği yaparken penceren düşen kadın hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bayram temizliği yaparken 6’ncı kattan düşen Nurhan Doğan (62) hayatını kaybetti.

05.04.2024 - 17:19 |
Bayram temizliği yaparken penceren düşen kadın hayatını kaybetti

Olay dün saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi Ahmet Yalçıner Plaza’da meydana geldi. İddiaya göre bayram temizliği için evinin camlarını silen Nurhan Doğan, dengesini kaybederek 6’ncı kattan binanın havalandırma boşluğuna düştü. Emekli polis olan eşi, Nurhan Doğan’ın düştüğünü 2 saat sonra açık olan pencereden baktığında fark etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Nurhan Doğan, otopsi işlemlerinin ardından bugün Karacabey ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde toprağa verildi

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