Bayram tatilinin acı bilançosu: 6 günde 48 kişi öldü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili için yurdun çeşitli illerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuklarının başlaması nedeniyle trafik yoğunluğunun tekrar arttığını belirterek, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor" dedi.

'391 BİN 472 ARAÇ DENETLENDİ'

Bayram tatilinin 6'ncı günü olan 11 Nisan 2024 Perşembe gününde 635 trafik kazası meydana geldiğini aktaran Yerlikaya, 391 bin 472 aracın denetlendiğini, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam (Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6 bin 184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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