Bayram tatili bitti, dönüş başladı! 3 noktada zincirleme kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapalı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile tatilciler dönüş yoluna geçti. Tatilinin son gününde vatandaşların yola çıkmasıyla karayollarında hareketlilik sürüyor. Yoğunluğun günün ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor. Yaşanan kazalar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken ekipler vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmeleri için havadan ve karadan dönüşler devam ediyor.



3 FARKLI NOKTADA ZİNCİRLEME KAZA



Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştururken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, trafik ekipleri tarafından emniyet şeridi ve sağ şeritten kontrollü olarak yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine çekildi. Trafiğin 2 şeride düştüğü otoyolun Bolu geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.







BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kazanın yaklaşık 4 kilometre uzağında bulunan Bolu Dağı Tüneli'nde de trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. Sürücüler Abant gişelerinden yönlendirilmeye başlandı.



UZUN KUYRUKLAR



Ege Bölgesi'nin kavşak kentlerinden biri olan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu başladı. Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesi girişinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Konya'dan Afyonkarahisar'a geliş istikametinde yoğunluğun daha fazla olduğu gözlendi. Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri yoğunluğun azaltılması için yoğun bir uğraş verdi.

ACI BİLANÇO: 9 GÜNDE 17 BİN 774 KAZA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldiğini duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz. Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için helikopter ve kara ambulanslarımızla, UMKE ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın" dedi.

'2 GÜN YOLCULUĞUN ARDINDAN İSTANBUL'A VARABİLDİK’



Öte yandan Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler dönmeye, bayram dolayısıyla İstanbul'a gelenler de gitmeye başladı. Bayram dönüşü hareketliliği yaşayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatili bitimi ile vatandaşlar 9 günlük tatilin ardından geri dönüşler için otobüsleri tıklım tıklım doldurdu. İki gün yolculuğun ardından İstanbul'a ulaşan Behzat Dağ, "Bayram dönüşü, Van Erciş'ten yaklaşık 2 gün yolculuğun ardından İstanbul'a varabildik. Trafik bayağı yoğundu. Herkesin geçmiş Kurban Bayramını en içten dileklerle kutlarım. Her zamanki gibi ailemi gördüm. Sevdiklerimizi gördüm. Bayram güzeldir, her zamanki gibi hoş geçti. Yoğunluk vardı, trafik sıkışıktı ama yine de her şeye rağmen güzel geçti. Sevdiklerimizi gördük ya her şeye değer diyebiliriz" dedi.

"YOLLAR BAYAĞI KALABALIK"



Ek sefer ile bilet alabildiğini söyleyen Sinan Tuncil, "Türkiye'nin öbür ucundan geliyorum Van'dan geliyorum. Bayramı tatili için gittim hem çocuğum da oradaydı onu yanıma aldım. Ailem burada eşim oradaydı. Biz buraya geldik tatilde o da sonra buraya gelecek. İlk etapta zorlandım, her gün takip ediyordum ek sefer bulunca hemen 4 gün öncesinden biletimi aldım. Yollar bayağı kalabalık, Bolu'da, İzmit'te, Düzce'de çok kalabalıktı. Bolu tarafında 1 saati buldu. Tesislerde de yoğunluk olduğu için bayağı bir sıkıştırdı ondan kaynaklı" şeklinde konuştu.