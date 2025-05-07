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Batman'da anlamlı etkinlik! Kitabını alan parka koştu

07.05.2025 - 18:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Batman'da anlamlı etkinlik! Kitabını alan parka koştu

Batman'da Borsa İstanbul Belde İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, bir parkta düzenlenen etkinlikte aileleriyle ve öğretmenleriyle kitap okuma fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul yönetimi tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Okulun önündeki bir parkta gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, hem anne ve babalarıyla hem de öğretmenleriyle bir arada kitap okudu.

Etkinliğe katılan okul servis araçlarının şoförleri de öğrencilerle kitap okudu.

Okul Müdürü Veysi Menekşe, basın mensuplarına, 36 sınıftaki yaklaşık 1400 öğrenci ile geniş katılımlı bir kitap okuma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Menekşe, "Kitap okuma sevgisini doğaya taşımak ve öğrencilere doğada kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bir amacımız da aslında çocuklarımızın aileleriyle birlikte güzel anılar biriktirmesiydi. Bu fikir öğretmenlerimizden geldi. 'Hocam doğaya çıkalım, biraz doğada kitap okuyalım, sürekli sınıfta olmaz.' dediler. Çocuklarla, velilerimizle, servis şoförlerimizle doğada kitap okumak istedik." dedi.

Etkinliğe katılan velilerden Kader Uysal, verimli geçen bu tür etkinliklerin devam etmesini beklediklerini söyledi.

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Bu etkinliklerin çocukları kitap okumaya teşvik ettiğini belirten Uysal, "Bunu evde de devam ettirmek gerekiyor. Sadece böyle faaliyetlerle değil, kitap okumanın sürekli olması gerekiyor." diye konuştu.

Yasemin Can da kızı Defne ile parktaki etkinlikte kitap okuduğunu anlatarak, "Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Farklı ortamlarda, farklı etkinliklerde kitap okumak onları daha da mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mustafa Uysal da etkinlik sayesinde arkadaşlarıyla ve aileleriyle güzel zaman geçirdiklerini belirtti.

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