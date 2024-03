Başbakan'ın hareketi infial yarattı! Kadın muhabiri kameralar önünde itti, özür dilemeyi reddetti

Dün başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısı çıkışı bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan Başbakan Rama, Syri TV muhabiri Ambrozia Meta'nın eski ABD başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir yatırım projesini sormasına öfkelendi.

Kameralar önünde muhabiri iterek gazetecilerin arasından ayrılan Başbakanın hareketi sosyal medyada büyük öfkeye yol açtı.

Olayın görüntüleri sosyal medya platformu X'te yayınlandıktan sonra kısa süre içinde 150 binden fazla görüntüleme aldı ve viral hale geldi. Arnavut televizyon kanalı Syri TV'de çalışan Ambrozia Meta olay sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan'a Sazan adasındaki yatırım projesi ile ilgili bir soru sorduğunu onun da eliyle yüzüne dokunduğunu söyleyerek "Ona 'Bir daha bana dokunma' dedim, hepsi bu. Başbakanının kamu yararını ilgilendiren konularda konuşurken kendisini kontrol edememesine üzüldüm. Başbakan Rama gazetecilere karşı tavrını artık fiziksel temasla gösteriyor" dedi.

A disgusting, yet no surprising gesture of #Albania PM, @ediramaal harassing a female journalist today. pic.twitter.com/0DFuUOzDwX