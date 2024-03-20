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Başbakan'ın hareketi infial yarattı! Kadın muhabiri kameralar önünde itti, özür dilemeyi reddetti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kendisine Sazan adasındaki bir yatırım projesi ile ilgili soru soran kadın gazeteciyi kameralar önünde ittikten sonra özür dilemeyi reddetti.

20.03.2024 - 13:43 |
Başbakan'ın hareketi infial yarattı! Kadın muhabiri kameralar önünde itti, özür dilemeyi reddetti

Dün başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısı çıkışı bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan Başbakan Rama, Syri TV muhabiri Ambrozia Meta'nın eski ABD başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir yatırım projesini sormasına öfkelendi.

Kameralar önünde muhabiri iterek gazetecilerin arasından ayrılan Başbakanın hareketi sosyal medyada büyük öfkeye yol açtı.

Olayın görüntüleri sosyal medya platformu X'te yayınlandıktan sonra kısa süre içinde 150 binden fazla görüntüleme aldı ve viral hale geldi. Arnavut televizyon kanalı Syri TV'de çalışan Ambrozia Meta olay sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan'a Sazan adasındaki yatırım projesi ile ilgili bir soru sorduğunu onun da eliyle yüzüne dokunduğunu söyleyerek "Ona 'Bir daha bana dokunma' dedim, hepsi bu. Başbakanının kamu yararını ilgilendiren konularda konuşurken kendisini kontrol edememesine üzüldüm. Başbakan Rama gazetecilere karşı tavrını artık fiziksel temasla gösteriyor" dedi.

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TEPKİ YAĞDI: ÖZÜR DİLE

SafeJournalists Network, Rama'nın hareketini 'kabul edilemez ve endişe verici' olarak nitelendirerek Başbakan'ı özür dilemeye çağırdı. Eski Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, ise Rama'yı 'kadın düşmanı' olarak nitelendirirken olayın 'vahşi ve çirkin bir eylem' olduğunu söyledi.

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ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

Tepki yağan görüntüler sonrası resmi X hesabından açıklama yapan Başbakan Rama özür dilemeyi reddetti ve 'fiziksel saldırganlık' iddialarını reddetti.

Gazetecilerin tüm sorularını sabırla cevapladığını vurgulayan Rama, "Özür dilemek mi? Dileyecek özrüm olmadığı gibi basını küçümseyen lider nitelemesini de reddediyorum. Uzun yıllardır hiçbir gazeteciyle hararetli bir tartışmaya girmedim. Aksine, hepsine tüm soruları yanıtlamaya hazır olduğumu gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

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