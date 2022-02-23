GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakırköy Belediyesi'ne işten çıkarma protestosu
HaberlerGündem Haberleri Bakırköy Belediyesi'ne işten çıkarma protestosu
ABONE OL

Bakırköy Belediyesi'ne işten çıkarma protestosu

Belediye İş Sendikası, Bakırköy Belediyesi'nde görev yapan 8 taşeron ile 10 kadrolu personelin işten çıkarıldığını belirterek eylem yaptı.

23.02.2022 - 14:50 | | Derya EVREN-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)
Bakırköy Belediyesi'ne işten çıkarma protestosu

Bakırköy Belediyesi'ne hizmet veren bir şirkette taşeron olarak görev yapan 8 işçi geçen günlerde işten çıkarıldı. Daha sonra Bakırköy Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışan 10 kişinin daha iş haddinin feshedilmesi üzerine Belediye İş Sendikası bugün tepki gösterdi. Bakırköy Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri belediye binasının önüne yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan kalabalık sık sık 'Çıkarılan işçiler geri alınsı' ve 'Hak, hukuk, adalet' sloganı attı. Burada sendika adına açıklamayı 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan yaptı. Doğan açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hatırlatarak "Biz bu kadar iyi niyetliyken geçen hafta içi belediye şirketinde çalışan 8 arkadaşımızı işten attı. Ardından da Bakırköy'e hizmet etmiş emekliliğine 9 yıl, 7 yıl, 5 yıl kalan 10 işçi arkadaşımızı daha haksız hukuksuz yere yeniden işten attı" dedi.

Doğan, "Haksız hukuksuz bir şekilde tazminatını verip gönderelim anlayışıyla bu kış günü emekçileri aç ve açıkta bıraktınız. Bu anlayıştan derhal dönün, atılan arkadaşlarımızı derhal geri alın" diye konuştu.

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifine 13. kez ret!
İlgili Haber
İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifine 13. kez ret!
Paranın üzerindeki yazıyı görünce şok oldu! Her yerde onu arıyor: 'Fark etseydim kesinlikle geri verirdim'
İlgili Haber
Paranın üzerindeki yazıyı görünce şok oldu! Her yerde onu arıyor: 'Fark etseydim kesinlikle geri verirdim'
Marmara Denizi'nde müsilaj var mı? Bakan Kurum açıkladı
İlgili Haber
Marmara Denizi'nde müsilaj var mı? Bakan Kurum açıkladı
Türk balıkçılara Yunanistan'dan silahlı saldırı!
İlgili Haber
Türk balıkçılara Yunanistan'dan silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLER

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Kriz barış yoluyla çözülmeli

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Kriz barış yoluyla çözülmeli

Karlov suikastı davasında 13 sanığa hapis kararı istinaftan geçti

Karlov suikastı davasında 13 sanığa hapis kararı istinaftan geçti

Paralar iade edilecek! Herkesi yakından ilgilendiriyor, hemen kontrol edin...

Paralar iade edilecek! Herkesi yakından ilgilendiriyor, hemen kontrol edin...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Kriz barış yoluyla çözülmeli

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Kriz barış yoluyla çözülmeli

Sıradaki Haber
OHAL nedir, Olağanüstü Hal nasıl ve hangi durumlarda uygulanır? Ohal ilan edildi ne demek?

OHAL nedir, Olağanüstü Hal nasıl ve hangi durumlarda uygulanır? Ohal ilan edildi ne demek?

Sıradaki Haber
Paralar iade edilecek! Herkesi yakından ilgilendiriyor, hemen kontrol edin...

Paralar iade edilecek! Herkesi yakından ilgilendiriyor, hemen kontrol edin...

Sıradaki Haber
POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

Sıradaki Haber