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Türk balıkçılara Yunanistan'dan silahlı saldırı!

Yunanistan unsurları, İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları ile Sakız Adası açıklarında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Açılan ateşte 1 balıkçı yaralanırken olay yerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

23.02.2022 - 10:04 |
Türk balıkçılara Yunanistan'dan silahlı saldırı!

22 Şubat 2022 akşamı saat 19.15 civarında Sakız Adası ile Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildi. Açılan ateş sonucunda 1 balıkçının bacağından yaralandığı bilgisinin gelmesi üzerine 112 acil sağlık ekibi ile birlikte olay mahalline hemen 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Olay mahalline ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından herhangi bir Yunan unsuru tespit edilemezken, bacağından saçma ile hafif yaralanan Türk balıkçıya ilk müdahale 112 acil sağlık ekibi tarafından Sahil Güvenlik botunda yapıldı. Yaralı balıkçı daha sonra Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karaburun Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise "Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur" denildi.

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