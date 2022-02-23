İçişleri Bakanlığı duyurdu, operasyon başlatıldı! 870 askerle bugün...

İçişleri'nin açıklaması: Bölgede barınan teröristleri Ara-Bul-Yok Et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Elazığ İlinde “Eren Kış-26 (Elazığ-Kurşunlu) Şehit J.YB. Alim Yılmaz” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (870) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.