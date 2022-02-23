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İçişleri Bakanlığı duyurdu, operasyon başlatıldı! 870 askerle bugün...

Elazığ İlinde “Eren Kış-26 (Elazığ-Kurşunlu) Şehit J.YB. Alim Yılmaz” Operasyonu başlatıldı.

23.02.2022 - 09:07 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu, operasyon başlatıldı! 870 askerle bugün...

İçişleri'nin açıklaması: Bölgede barınan teröristleri Ara-Bul-Yok Et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Elazığ İlinde “Eren Kış-26 (Elazığ-Kurşunlu) Şehit J.YB. Alim Yılmaz” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu, operasyon başlatıldı 870 askerle bugün...

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (870) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu, operasyon başlatıldı 870 askerle bugün...

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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