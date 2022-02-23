Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal’de şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında gittiği Senegal’de geçirdiği kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Eren’in cenazesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı ile Türkiye’ye getirildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekanın cennet olsun Hayrettin ağabey. Kahraman bir polis, yiğit bir vatansever, çok güzel bir insandı. Ailesine, meslektaşlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sn. Cumhurbaşkanımızın Senegal ziyareti esnasında kalp krizi geçirerek vazifesi başında şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren’e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

Emniyet Genel Müdürlüğü: Başımız sağ olsun. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Senegal ziyareti sırasında, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz.