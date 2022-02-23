Hayrettin Eren kimdir, nasıl şehit oldu? Cumhurbaşkanlığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal ziyaretinde görev yapan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun resmi açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren’in cenazesi Senegal’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla Türkiye’ye getirildi. Hayrettin Eren kimdir? Cumhurbaşkanlığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü nedir?

HAYRETTİN EREN KİMDİR, NASIL ŞEHİT OLDU?

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ziyaretinde görev yapıyordu. Hayrettin Eren Senegal Stadının açılış töreni sırasında aniden yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de yer almıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018’de Resmî Gazete’de yayınlanan kararın ardından özel harekat şube müdürlüğü kuruldu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü “Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş…” amacıyla kuruldu.





