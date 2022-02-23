GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemParanın üzerindeki yazıyı görünce şok oldu! Her yerde onu arıyor: 'Fark etseydim kesinlikle geri verirdim'
HaberlerGündem Haberleri Paranın üzerindeki yazıyı görünce şok oldu! Her yerde onu arıyor: 'Fark etseydim kesinlikle geri verirdim'
ABONE OL

Paranın üzerindeki yazıyı görünce şok oldu! Her yerde onu arıyor: 'Fark etseydim kesinlikle geri verirdim'

Adana'da bir market sahibi gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 liranın birinin üzerinde, “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu görünce her yerde paranın sahibini aramaya başladı. Market sahibi Hasan Enes, ''Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim'' ifadelerini kullandı.

23.02.2022 - 14:01 | | İHA
Paranın üzerindeki yazıyı görünce şok oldu! Her yerde onu arıyor: 'Fark etseydim kesinlikle geri verirdim'

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde market işleten 26 yaşındaki Hasan Enes, gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 liranın birinin üzerinde, “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu görünce şaşırıp üzüldü. Enes, hemen paranın sahibini bulmak için araştırma yaptı ancak bir türlü ulaşamadı.

Paranın üzerindeki yazıyı görünce şok oldu Her yerde onu arıyor: Fark etseydim kesinlikle geri verirdim

Müşteriden parayı alırken üzerinde böyle bir yazı olduğunu görmesi halinde kesinlikle parayı almayacağını söyleyen Enes, “Bu parayı müşterinin birinden almışız, kasayı toplarken fark ettim. Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım, çünkü ölen babasının üzerindeki son paraymış. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim” dedi.

GÜNCEL HABERLER

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Kriz barış yoluyla çözülmeli

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Kriz barış yoluyla çözülmeli

Karlov suikastı davasında 13 sanığa hapis kararı istinaftan geçti

Karlov suikastı davasında 13 sanığa hapis kararı istinaftan geçti

Paralar iade edilecek! Herkesi yakından ilgilendiriyor, hemen kontrol edin...

Paralar iade edilecek! Herkesi yakından ilgilendiriyor, hemen kontrol edin...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Kriz barış yoluyla çözülmeli

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Kriz barış yoluyla çözülmeli

Sıradaki Haber
OHAL nedir, Olağanüstü Hal nasıl ve hangi durumlarda uygulanır? Ohal ilan edildi ne demek?

OHAL nedir, Olağanüstü Hal nasıl ve hangi durumlarda uygulanır? Ohal ilan edildi ne demek?

Sıradaki Haber
Paralar iade edilecek! Herkesi yakından ilgilendiriyor, hemen kontrol edin...

Paralar iade edilecek! Herkesi yakından ilgilendiriyor, hemen kontrol edin...

Sıradaki Haber
POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

Sıradaki Haber