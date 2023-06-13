Bakan Uraloğlu: Trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildi

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı ile ilk ve ortaöğretim okullarında yaz tatilinin başlayacak olması nedeniyle artacak yolcu talebini karşılamak için çeşitli tedbirler alındığına dair yazılı açıklama yaptı. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün hızlı trenlere ek seferler koyacağı, anahat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edeceğini belirten Uraloğlu, "Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenliyoruz. Ankara-İstanbul arasında 17-18, 23-24 Haziran, 1-2 Temmuz, Konya-İstanbul arasında 24-25 Haziran ve 1-2 Temmuz, Ankara-Sivas arasında ise 25 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde işletilecek ilave hızlı tren seferiyle 10 bin 152 kişilik ilave kapasite sağlamış olacağız" dedi.

İLAVE TRENLERE AİT BİLETLER YARIN SATIŞTA

Uraloğlu, trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini, ilave trenlere ait biletlerin yarından itibaren online ve gişelerden satın alınabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Okulların tatil olmasına ve Kurban Bayramı'na ulaşmamıza az bir süre kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara yolları, demir yolları ve havalimanlarında vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak, memleket yollarında onları yormayacak bütün önlemleri alıyoruz."

Öte yandan açıklamada, Ankara-İstanbul arasında karşılıklı işleyecek hızlı trenlerin; Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan 17.10, Konya-İstanbul arasında karşılıklı işleyecek hızlı trenlerin; Konya'dan 10.30, İstanbul'dan 18.05, Ankara-Sivas arasında karşılıklı işleyecek hızlı trenlerin; Ankara'dan 09.40, Sivas'tan 11.50 saatlerinde hareket edeceği belirtildi.