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Yolcu otobüsünde akılalmaz görüntü! Seyir halindeyken şoförler yer değiştirdi

Şehirlerarası yolcu otobüsünde şoförler seyir halindeyken yer değiştirdi.

27.04.2024 - 10:49 | | Uğur ŞAHİN - İSTANBUL/(DHA)
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İddiaya göre 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan, Gaziantep'e hareket eden özel bir firmaya ait otobüsün şoförleri seyir halindeyken yer değiştirdi. Saat 05.00 sıralarında Ankara'da gerçekleştiği öne sürülen değişim bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde seyir halinde ayağa kalkan şoför ile yedek şoförün yer değiştirdiği sırada otobüsün sağa sola yalpaladığı görülüyor.

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