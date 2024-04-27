Yeni müfredat açıklandı! Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor

SİSTEM OKURYAZARLIĞI



İlk kez müfredata giren sistem okuryazarlığı ile öğrencilerin herhangi bir konuda öğrenme yöntemini kendinin belirlemesi ve kendi kendine öğrenebilmesi amaçlandı. Bunun hayata geçirilmesi için bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 alt okuryazarlık türü belirlendi.



KARİYER PLANLAMA



Okul temelli planlamada 10’uncu sınıf kariyer rehberliğine ayrıldı. Öğretim programlarında bu sınıf düzeyinde okul temelli planlama için ayrılan ders saatleri, zümre öğretmenleri tarafından, meslek seçimi ve kariyer planlama amacıyla öğrencilere yol gösterici olacak şekilde kullanılacak.



YETKİN VE ERDEMLİ ÖĞRENCİ PROFİLİ



Yeni müfredat ile ilk kez bir öğrenci profili tanımı da yapıldı. Buna göre, müfredatın hedeflediği öğrenci, “yetkin ve erdemli insan” olarak tanımlandı. Sadece akademik başarılara odaklanmanın doğru olmadığı, her bir öğrencinin kendine özgü potansiyeli olduğu tespitine öncelik verildi. Değerlerin eğitim sürecinde doğal süreç içerisinde edinilmesi için özgün bir yaklaşımla tasarlanan modelde “adalet”, “saygı” ve “sorumluluk” üst değerler olarak ele alındı. Ayrıca duyarlılık, merhamet, estetik, temizlik, sabır, tasarruf, çalışkanlık, mütevazılık, mahremiyet, sağlıklı yaşam, sevgi, dostluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerinin işlenmesiyle içsel ahenge sahip “huzurlu insan”, “huzurlu aile ve toplum”, “yaşanabilir çevre” hedeflendi.



BİR HAFTA ASKIDA



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ismiyle duyurduğu yeni müfredat, eylül ayından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Hazırlık sürecinde binden fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yapılarak ortaya çıkan taslak, bir haftalık askı sürecinin ardından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Müfredat taslağına “https://gorusoneri.meb.gov.tr/” adresinden erişilebiliyor.