Özel eğitimli köpek 'Denek', Korhan Berzeg'i arıyor

Zeki, inatçı, meraklı, cesur, güçlü ve çevik olan ırkının özellikleriyle, her türlü arazi şartına uyum sağlayan ‘Denek’, sık bitki örtüsü ile sarp ve dik bir araziye sahip olan bölgede, 8-9 saat arasında aktif görev alıyor. Irkı gereği, yükseklik korkusu ve diğer hayvanlar ile insanlara agresyonu bulunmayan, hedefe odaklanma içgüdüsü yüksek ve atletik yapıda olan 2 yaşındaki Alman çobanı, aldığı eğitimin gereği olarak da eğitmeninin sözünden çıkmıyor.