Özel eğitimli köpek 'Denek', Korhan Berzeg'i arıyor
Balıkesir Gönen'de kaybolduktan yaklaşık 1 yıl sonra, kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg’i (84) arama çalışmalarına, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın özel eğitimli kadavra arama köpeği ‘Denek’ de katılıyor. Göreve başladığı 1 yıldan beri Türkiye gündemine oturan 2 olayda da aktif görev alan ‘Denek’, şimdi de 316 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’in izini sürüyor.
• 27 Nisan 2024 - 10:05 • Son Güncelleme:
• 27 Nisan 2024 - 10:05 • Son Güncelleme: