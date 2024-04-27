Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Özel eğitimli köpek 'Denek', Korhan Berzeg'i arıyor
Haberler Gündem Haberleri Özel eğitimli köpek 'Denek', Korhan Berzeg'i arıyor

Özel eğitimli köpek 'Denek', Korhan Berzeg'i arıyor

Balıkesir Gönen'de kaybolduktan yaklaşık 1 yıl sonra, kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg’i (84) arama çalışmalarına, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın özel eğitimli kadavra arama köpeği ‘Denek’ de katılıyor. Göreve başladığı 1 yıldan beri Türkiye gündemine oturan 2 olayda da aktif görev alan ‘Denek’, şimdi de 316 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’in izini sürüyor.

• 27 Nisan 2024 - 10:05 • Son Güncelleme:
• 27 Nisan 2024 - 10:05 • Son Güncelleme:
1 Özel eğitimli köpek Denek, Korhan Berzegi arıyor

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı’nda eğitim faaliyetini tamamladıktan sonra, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na tayini çıkan kadavra arama köpeği ‘Denek’, burada 1 yıldır görev yapıyor. İlk il dışı görevi olarak Eylül 2023’te Kırklareli’de 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kullanılan 2 yaşındaki Alman çoban köpeği, arama çalışmalarının 3’üncü gününde 1 kişinin cansız bedenini bulmuştu.

2 BATAN GEMİNİN KAYIP MÜRETTEBATINI DA ARADI

BATAN GEMİNİN KAYIP MÜRETTEBATINI DA ARADI

15 Şubat’ta Karacabey açıklarında batan BATUHAN A gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında da kullanılan ‘Denek’, eğitmeni ile birlikte sahilde arama yapmıştı. Karacabey’in Kurşunlu Mahallesi’ndeki sahil şeridinde kayıp 6 kişinin izini süren ‘Denek’, mürettebata ve gemiye ait bazı eşyaların bulunmasını sağlamıştı.

3 1 YILDA 3 ÖNEMLİ OLAYDA GÖREV ALDI

1 YILDA 3 ÖNEMLİ OLAYDA GÖREV ALDI

Göreve başladığı 1 yıldan beri Türkiye gündemine oturan 2 olayda da aktif görev alan ‘Denek’, şimdi de 316 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’in izini sürüyor. Balıkesir’in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’nde kaybolduktan 312 gün sonra, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın özel eğitimli kadavra arama köpeği ‘Denek’ de kullanılıyor.

4 Özel eğitimli köpek Denek, Korhan Berzegi arıyor

Zeki, inatçı, meraklı, cesur, güçlü ve çevik olan ırkının özellikleriyle, her türlü arazi şartına uyum sağlayan ‘Denek’, sık bitki örtüsü ile sarp ve dik bir araziye sahip olan bölgede, 8-9 saat arasında aktif görev alıyor. Irkı gereği, yükseklik korkusu ve diğer hayvanlar ile insanlara agresyonu bulunmayan, hedefe odaklanma içgüdüsü yüksek ve atletik yapıda olan 2 yaşındaki Alman çobanı, aldığı eğitimin gereği olarak da eğitmeninin sözünden çıkmıyor.

5 ‘DUMAN’ VE ‘PEDAL’ İLE BİRLİKTE, KORHAN BERZEG’E AİT BİR İZ ARIYOR

‘DUMAN’ VE ‘PEDAL’ İLE BİRLİKTE, KORHAN BERZEG’E AİT BİR İZ ARIYOR

Bölgeye ilk köpekli unsur olarak, eğitmeni ile birlikte sevk edilen ‘Denek’, 2 gün boyunca 59 personelle birlikte arama çalışmalarında görev aldı. Daha iyi koku alması ve iz sürmesi için, 20 dakika aktif olarak iz sürüp, 40 dakika dinlendirilen ‘Denek’in yanı sıra çalışmaların 3’üncü gününde bölgeye 2 kadavra köpeği daha gönderildi. ‘Denek’, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca bölgede görevlendirilen 3 yaşındaki ‘Duman’ ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği 8 yaşındaki ‘Pedal’ ile birlikte, Korhan Berzeg’in izini sürüyor.

6 NEREDESİN KORHAN, SENİ HALA BEKLİYORUZ

"NEREDESİN KORHAN, SENİ HALA BEKLİYORUZ"

Öte yandan, İstanbul Büyükada’da yaşamını sürdüren Angela Berzeg’in, 15 Ocak’ta sosyal medya hesabından Korhan Berzeg’in fotoğrafını ‘Neredesin aşkım’, 27 Şubat’ta ise ‘Neredesin Korhan, hala bekliyoruz, seni hala seviyoruz’ notuyla paylaştığı görüldü.

7 Özel eğitimli köpek Denek, Korhan Berzegi arıyor

Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

8 Özel eğitimli köpek Denek, Korhan Berzegi arıyor

Berzeg, Armutlu Mahallesi'ndeki evinden Çanakkale sınırına kadar olan 54 kilometrelik alan da dahil, 325 kilometrekarede arandı. Gönen'de 20'den fazla mahalle ile Gönen Çayı'nın, Erdek'te denize döküldüğü güzergahlar defalarca özel olarak kontrol edildi ancak hiçbir ize rastlanmadı. 50 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmaları, Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

9 Özel eğitimli köpek Denek, Korhan Berzegi arıyor

Dün annesi Angela Berzeg ile birlikte geldiği Gönen Devlet Hastanesi’nde kan örneği veren Nisa Berzeg, İstanbul’a dönerken, yapılan karşılaştırma sonucu, kemik parçasının 315 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.